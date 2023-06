Presidente Petro habló de las marchas del 20 de junio: “Salió la clase media alta arribista”

Desde Francia, país en el que se adelanta una agenda financiera, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, habló sobre las marchas que se llevaron a cabo el pasado martes, 20 de junio de 2023, y que fueron encabezadas por la oposición.



El mandatario aseguró que quienes marcharon durante esa jornada son de “clase media alta arribista”.

“Por eso convocaron las marchas y no salió el obrero, no salió la obrera, no salió la señora de los tintos, no salió la enfermera, no salió el hombre que pega los ladrillos o los vidrios de la ventana. Salió la clase media alta arribista a decir ‘fuera Petro, no queremos sus ideas’”, dijo el presidente Petro.

Además, el jefe de Estado comparó lo ocurrido durante esas manifestaciones con lo que pasó cuando se trataba de abolir la esclavitud.

“Exacto como salieron en 1851 con armas en la mano a decir que no querían que se les quitara la propiedad privada que eran los seres humanos a los que llamaban esclavos. No ha cambiado mucho”, indicó.

Habló del coronel Dávila

También desde París, pero el 21 de junio, el jefe de Estado se refirió al suicidio del coronel Óscar Dávila , que estaba adscrito a la seguridad de la Presidencia de la República. El jefe de Estado manifestó que el uniformado se quitó la vida por “presiones”.

“Se alcanzó a insinuar que, de alguna manera, el coronel había sido asesinado. Se insinuó que se trataban de hechos que podrían provenir del alto Gobierno y la Fiscalía ha expuesto la verdad: el coronel se suicidó por presiones que en los últimos instantes de su vida tuvo y que no logró controlar, lamentablemente. Después hablaremos qué tipos de presiones”, dijo Petro.

Además, el jefe de Estado manifestó que dijo la verdad en el caso de la muerte del coronel Dávila y se refirió al tratamiento que un sector de la prensa le dio a esa muerte.

“Lo cierto es que lo que dijo el Gobierno era la verdad. El Gobierno seguirá diciendo la verdad en torno a esta situación, que un sector de la prensa ha venido promocionando como si se tratara de un acto de corrupción profundo del Gobierno, incluso con mi nombre. Del Gobierno solo saldrá la verdad”, aseguró.