Presidente Petro habló del caso del coronel Óscar Dávila: “Se suicidó por presiones”

Tras su llegada a París, la capital del Francia, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió al suicidio del coronel Óscar Dávila , que estaba adscrito a la seguridad de la Presidencia de la República. El jefe de Estado manifestó que el uniformado se quitó la vida por “presiones”.



“Se alcanzó a insinuar que, de alguna manera, el coronel había sido asesinado. Se insinuó que se trataban de hechos que podrían provenir del alto Gobierno y la Fiscalía ha expuesto la verdad: el coronel se suicidó por presiones que en los últimos instantes de su vida tuvo y que no logró controlar, lamentablemente. Después hablaremos qué tipos de presiones”, dijo Petro.

Además, el jefe de Estado manifestó que dijo la verdad en el caso de la muerte del coronel Dávila y se refirió al tratamiento que la prensa le dio a esa muerte.

“Lo cierto es que lo que dijo el Gobierno era la verdad. El Gobierno seguirá diciendo la verdad en torno a esta situación, que un sector de la prensa ha venido promocionando como si se tratara de un acto de corrupción profundo del Gobierno, incluso con mi nombre. Del Gobierno solo saldrá la verdad”, aseguró.



En ese orden de ideas, recalcó que nunca dio la orden de realizar chuzadas.

“No se interceptaron comunicaciones por orden del alto Gobierno, no se produjo violación de derechos humanos por orden del alto Gobierno, no hay nada que esconder. Las presiones llevaron al coronel, por razones que ya se conocerán públicamente, a una decisión lamentable para su familia, con la cual he hablado durante su sepelio”, concluyó.

Publicidad

Cabe destacar que el presidente Gustavo Petro aterrizó en París en cumplimiento de una agenda relacionada a la Cumbre para un Nuevo Pacto Financiero Mundial.



¿Qué dijo Medicina Legal?

Este miércoles, 21 de junio de 2023, la Fiscalía General de la Nación reveló los resultados de la necropsia que Medicina Legal practicó al cuerpo del coronel Óscar Dávila. De acuerdo con el ente investigador, el oficial sí se suicidó.

Publicidad

“La conclusión para la Fiscalía General de la Nación es que el teniente coronel Óscar Dávila, de edad 42 años -tiempo de servicio en la Policía Nacional 24 años, cargo último en el que se encontraba: coordinador del grupo anticipativo de Presidencia-, el 9 de junio de 2023, a las 18:18, decide quitarse la vida y con el arma que era de su conductor”, declaró Martha Mancera, vicefiscal general de la Nación.