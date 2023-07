Presidente Petro se refirió al litigio entre Nicaragua y Colombia: “Hay que tener capacidad aérea”

Este jueves, 13 de julio de 2023, será un día decisivo para Colombia y Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia, un órgano de Naciones Unidas que tiene en sus manos decidir sobre una demanda del país centroamericano frente a la delimitación de la plataforma continental.

Nicaragua pretende ir más allá de las 200 millas náuticas para llegar a las 350. Eso significa que ese país busca 150 adicionales de lecho y subsuelo submarino, lo que significa una pérdida para Colombia.

La CIJ dirá si le corresponde o no delimitar la plataforma continental basándose en el derecho internacional. Si dice que sí, Nicaragua habría convencido al tribunal internacional sobre la necesidad de estudiar su petición de tener 150 millas adicionales de suelo y subsuelo marino.

“Todo pareciera indicar que mañana no va a terminar el proceso, sino que va a responder si hay o no costumbre. Después tenemos que entrar a mirar cuáles son los derechos de los Estados. Así como Nicaragua alega tener derechos, Colombia también tiene derechos”, aseguró Ricardo Abello, profesor de derecho internacional de la Universidad del Rosario.

La delegación colombiana ha tratado de convencer a la Corte Internacional de Justicia de no seguir con el proceso.

“Lo mejor que nos puede pasar es que digan que no existe una fuente de derecho, que no existe algo que nos permita tomar una decisión dentro de las normas del derecho, por lo tanto, ya no habría demanda y queda desestimado todo”, sostuvo María Teresa Aya, analista internacional.

Los argumentos de Colombia para el fallo a favor son que el país no hace parte del tratado que incluye los mecanismos para delimitar la plataforma continental extendida y que la pretensión de Nicaragua no tiene sentido, pues se cruza con la zona económica del Estado colombiano.

Sin importar la decisión, las actividades de los isleños de San Andrés no se verían afectadas. Incluso, la Armada de Colombia puede seguir patrullando las aguas internacionales.

¿Qué dice el presidente Petro?

El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la capacidad de Colombia para defender su soberanía. El mandatario habló de tres escenarios para defender los intereses del país y en ese orden de ideas hizo referencia al campo militar y naval.

“La capacidad militar de una nación depende de sus fuerzas militares, de sus instrumentos, de su capacitación. Mañana estarán a prueba y mañana hablaremos del tema, pero lo que deja como lección para este evento es que hay que tener capacidad aérea. ¿Podemos llegar a San Andrés fácilmente? Pues en vuelos civiles sí. ¿En vuelos militares?, ¿nuestra capacidad naval es lo suficiente para controlar el mar que estuvo bajo nuestro cuidado y que disminuyeron en una de estas decisiones judiciales hace unos años?”, dijo Petro.

Entretanto, los habitantes de San Andrés están a la expectativa sobre el fallo de la CIJ. Algunos ciudadanos tienen la esperanza de que el tribunal rechace las pretensiones de Nicaragua, otros dicen que la solución debe ser el diálogo entre ambos países.