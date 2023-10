Presidente Petro sobre conflicto entre Israel y Palestina: “Dios no bombardea niños”

El ataque de Hamas contra Israel, que desencadenó una nueva guerra en la zona, ha desatado también una polémica en Colombia por la posición del presidente Gustavo Petro, quien se ha mostrado en sus redes sociales defendiendo la causa palestina.

Petro, cuyo Gobierno comenzó este domingo un diálogo de paz acompañado por un cese el fuego de diez meses con el Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de la antigua guerrilla de las FARC, ha sido fuertemente criticado por intentar llegar a un acuerdo de este tipo cuando desde el sábado, día en que iniciaron los ataques en el Medio Oriente, ha estado opinando y discutiendo sobre Israel y Palestina.

"Ha estallado de nuevo la guerra entre Israel y la Gaza palestina. En mi discurso en Naciones Unidas mostré cómo el poder mundial trataba de una manera la ocupación rusa sobre Ucrania y de otra, muy diferente, la ocupación israelí de Palestina", fue la primera manifestación de Petro sobre el conflicto.

En otro mensaje en la red social X, el mandatario opinó: "Terrorismo es matar niños inocentes, sea en Colombia, sea en Palestina. El mundo se los ha pedido y mi Gobierno también. Les solicito a Israel y Palestina ir a una mesa a negociar la paz y que se permita la existencia de dos Estados y dos naciones libres y soberanas: Israel y Palestina".

Publicidad

Además, en una publicación posterior agregó: "No me parecen justos los gobiernos que se acostumbran a bombardear niños. Dios no bombardea niños".

La Cancillería colombiana expresó el sábado su vehemente condena por "el terrorismo y los ataques contra civiles que han ocurrido en la mañana en Israel", pero el presidente Gustavo Petro no ha condenado explícitamente las acciones de Hamas y ha llevado a la política exterior colombiana a un giro, pues los gobiernos anteriores defendían a Israel, un importante socio de Colombia en materia comercial y de seguridad.

"Nuestra política exterior quedó reducida este fin de semana a una lista interminable de tuits que lejos están de constituir una posición de Gobierno o de Estado. Para el presidente-tuitero, como para cualquier tuitero, la prioridad es expresar sus opiniones personales. Nada más", expresó este domingo la analista política Sandra Borda, profesora de la Universidad de los Andes.