Presidente Santos dice que el tiempo apremia en los diálogos de paz

Juan Manuel Santos dijo que el tiempo corre en contra de las negociaciones de paz con las FARC y que es necesario llegar cuanto antes a un acuerdo que ponga fin al conflicto armado en el país.

"El tiempo apremia, la gente quiere la paz pero pide que avancemos con más rapidez", manifestó en la inauguración de un hospital de las Fuerzas Armadas en Bogotá.

Publicidad

"Vamos a ver cómo aceleramos estas conversaciones", dijo el mandatario, y aseguró que en su administración están "haciendo todos los esfuerzos para que así sea".

En su intervención, afirmó que en las negociaciones con las FARC no se discute el futuro de las Fuerzas Armadas, a las que garantizó que una vez se firme la paz, "podrán sentirse tranquilas en el posconflicto en materia jurídica".

Reiteró su instrucción de que las Fuerzas Armadas tienen que mantener "la ofensiva" contra las FARC hasta que se logre un acuerdo con esa guerrilla.

"Hasta que no firmemos los acuerdos en La Habana la ofensiva militar continuará", dijo el jefe de Estado, según el cual esa "es la forma de llegar a la paz más pronto", aunque dijo que mucha gente "no entiende o no quiere entender eso".

Publicidad

Agregó que "la ofensiva militar lo que hace es acortar la duración de este conflicto en lugar de prolongarlo".

El equipo negociador del Gobierno asiste este martes a una audiencia pública sobre el proyecto de ley estatutaria del referendo por la paz.

Publicidad

Allí, el alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, manifestó que "el proceso de diálogo con las FARC atraviesa un periodo crítico".

Por eso, hizo un llamado al Congreso para que apruebe la iniciativa gubernamental.

Bogotá