Presidente Santos irá a la costa pese a recomendación médica

Juan Manuel Santos habló sobre su salud a través del programa radial "En línea con el presidente", que se transmite en la Radiodifusora Nacional.

Luego de sus declaraciones acudió a un control médico donde se le recomendó evitar los cambios bruscos de clima debido a las variaciones de temperatura del país.

El mandatario se refirió acerca del tema en su cuenta de twitter: "El médico me recomendó no viajar pero no me lo prohibió. Hoy iré a la costa. Ojalá el calor del Caribe me quite esta gripa".

El pasado 14 de enero Santos dijo que sus médicos le informaron que estaba curado del cáncer de próstata del que fue operado en octubre, en una intervención calificada por su equipo médico como exitosa.

Bogotá