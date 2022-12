Presidente Santos ordenó reabrir la vía al Llano

Centenares de carros bloqueados, carga represada y malestar de las autoridades del Meta marcaron las primeras horas.

Conductores y pasajeros se quejaron por la decisión sorpresiva de cerrar la vía sin previo aviso y sometiéndolos a una incertidumbre absoluta pues no se sabe cómo y cuándo llegarán a su destino.

Camiones llenos de productos como piña, aguacate, patilla, maracuyá, guayaba y plátano están bloqueados. Sus choferes temen que los productos se pierdan si la demora se alarga. Todo, dicen ellos, por cuenta de un cierre impuesto sin tener en cuenta a quienes cruzan a diario por esa vía.

Como si fuera poco, los transportadores denuncian que las vías alternas están destrozadas y ello implica no solo un incremento en los costos sino alto riesgo para sus vidas.

La dirigencia política del Meta también cuestionó al Gobierno:

“Con mucha preocupación recibimos esta decisión de la ANI y el ministro; vamos a convocar a una reunión y esperamos que el ministro nos diga por qué no fuimos notificados y nos tuvimos que enterar por los medios de comunicación”, señaló la gobernadora, Marcela Amaya.

Desde muy temprano los usuarios solicitan al gobierno que la vía se abra por momentos con vigilancia permanente y así evitar contratiempos.