Presidente Santos pidió perdón por sus errores en el Banquete del millón

"La reconciliación entre colombianos es posible. El perdón es posible. Yo mismo hoy pido perdón a todos quienes haya podido ofender. Pido perdón por los errores que seguramente he cometido como gobernante, y lo hago con toda humildad, porque somos humanos", manifestó al intervenir en el 53 Banquete del Millón, una obra de beneficencia de la Iglesia Católica.

Santos agregó que así como pide perdón, "perdono también a quienes me ataquen u ofendan" porque, según dijo, está convencido de que un país mejor se construye "si todos nos proponemos limpiar nuestros corazones de rencores y amarguras".

El presidente, que la víspera anunció su intención de buscar la reelección en los comicios del año próximo para continuar la tarea de negociar un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, afirmó que "es tiempo de construir".

"Es tiempo de dejar atrás los odios y de aceptarnos en nuestras diferencias", manifestó Santos, quien dijo sentir "tristeza" cuando escucha "expresiones de odio, deseos de venganza" de quienes "prefieren la opción de la guerra a la de la reconciliación".

"Hoy tenemos que entender que la verdadera paz no se construye sobre las cenizas de la muerte, sobre las heridas de la confrontación, sobre la sangre de los caídos", dijo, y añadió que para construir la paz es necesario hacer una "transformación de los corazones".