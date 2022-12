Presidente Santos recibe premio ‘Hombre de Estado Global de Nuestro Tiempo’

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, recibió el premio Hombre de Estado Global de Nuestro Tiempo, otorgado por el Consejo de Políticas Globales, durante la reunión anual de presidentes de A.T. Kearney.

Este premio se da "en reconocimiento por su valentía y visión liderando al país hacia la prosperidad y el dinamismo económico, a pesar de los grandes retos en el entorno global y regional", según se conoció este martes.

Desde la creación del Consejo de Políticas Globales, hace 23 años, el galardón ha sido otorgado solo a unos cuantos jefes de Estado.

El presidente Santos, según la declaración global del premio, ha sido reelegido dentro de un escenario de progreso sin precedentes en Colombia, incluyendo un incremento de más del 6% del PIB durante el trimestre pasado, posicionando al país como la tercera economía en América Latina.

Para el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, "la reelección reafirma la confianza del país en la habilidad del presidente para abordar con valentía los asuntos cruciales, incluyendo las negociaciones de paz con las FARC y los esfuerzos por construir la infraestructura e impulsar el crecimiento económico sostenido".

