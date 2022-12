“Prestar dinero no es delito”: habla comerciante que le dio $2.000 millones a Musa Besaile

José Miguel Ramírez dice que se los entregó en efectivo en su negocio de Cereté y que no sabe qué hizo el senador con la plata.

Ramírez Gómez es el empresario antioqueño que le prestó los dos mil millones de pesos al senador Musa Besaile para supuestamente pagar el dinero que, según el congresista, le exigía el exfiscal Gustavo Moreno.

“Se escucha que era para eso, sí yo se los presté. Ahora, ¿qué destinación le dio él a esos recursos?, eso sí lo desconocía y no me correspondía tampoco preguntarle", explica el comerciante.

Según Ramírez, quien vive en Cereté (Córdoba), la plata salió de esta empresa, que se dedica a la venta de abarrotes para todo el departamento.

Y agrega que "yo la tenía en efectivo y él se la lleva en efectivo, no es que yo la tuviera en una maleta o un carro. No, es en mi negocio aquí donde estamos”

"Los dos mil millones de pesos en efectivo, los vino a buscar Musa Besaile en cuatro o cinco ocasiones a esta empresa. La última vez que estuvo aquí fue hace un mes buscando ayuda para su defensa ante la corte”, señala Ramírez.

“Él me pidió el favor que hiciera una declaración relacionada con el préstamo que le hice", indicó

El empresario y prestamista afirma que está listo para ir ante la justicia y presentar las pruebas que tiene del préstamo.

"No tengo nada que esconder, es que prestar dinero no es un delito, yo me pongo a disposición y seguramente me van a llamar".

Miguel Ramírez indicó que Besaile no le ha pagado la deuda, que hoy con intereses supera los 2.600 millones de pesos y que, ante lo que está sucediendo, le pedirá a su abogado que inicie la gestión de cobro.

