Presunta negligencia habría causado muerte de bebé en Bogotá

Jessica Paola Peña llegó al Hospital San José, en el centro de Bogotá, con dolores y contracciones. Sin embargo, asegura que luego de la valoración médica, le explicaron que aún no era tiempo de tener el bebé.



"Que todo era normal, que estaba dilatando, pero que todo era normal. Que teníamos que esperar a que hiciera la dilatación completa", recuerda Jessica que le dijeron los médicos.



La joven de 20 años denuncia que luego de permanecer toda la noche y la madrugada con dolores, a las 9:00 a.m. del día siguiente le informaron que su hijo había fallecido.



"Nunca me prestaron atención, no me pusieron un monitoreo, nunca me hicieron tacto seguido", lamenta.



El Hospital San José, no obstante, afirma que la paciente recibió atención desde el momento en que ingresó a la institución. Reconoció, eso sí, que el bebé llegó vivo.



"El bebé presentaba actividad cardíaca", reveló Edgar Acuña, jede del área de Ginecología, e indicó que, aunque esperarán el reporte de Medicina Legal, iniciarán una investigación interna para identificar posibles fallas en el servicio.