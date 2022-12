Presunto asesino de su hija y su suegra pagaba pena por homicidio de otra mujer

Jorge Elías Álvarez Yotagri, el padre de Paula Álvarez, la joven de 17 años asesinada junto con su abuela de 67, era un hombre muy tranquilo y dedicado al deporte. Eso afirmaron habitantes del municipio de Caldas que lo conocieron. Incluso algunos de ellos aún no creen que sea el responsable de las dos muertes.

Una vecina de las víctimas, quien no quiso revelar su nombre, manifestó que “yo me pongo a pensar que ese crimen no puede ser verdad. Un papá hacer eso con una hija no lo creo. El hombre se dedicaba a jugar fútbol, antes de prestar el servicio militar”.

Lo que no sabían era que desde hace 9 años este hombre estaba en prisión pagando una condena por el asesinato con arma blanca de una joven en un hotel de la ciudad de Santa Marta.

El general José Acevedo, comandante de la Policía Metropolitana de Medellín afirmó que Jorge Elías Álvarez estaba pagando una pena de 28 años por homicidio. “Se encontraba recluido y gozaba de unos permisos esporádicos por cumplir con unos requisitos”.

Hoy Álvarez es prófugo de la justicia. No volvió a la cárcel de máxima seguridad de Itagüí donde ya había pagado la tercera parte de su condena.

Hoy la policía ofrece 20 millones de pesos de recompensa a quien dé información que permita su captura.