Primera mujer comandante de buque oceanográfico asume su cargo en Valle del Cauca

Foto: Cortesía Fuerza Naval del Pacífico

Durante ceremonia llevada a cabo en las instalaciones de la Armada Nacional en el Pacífico vallecaucano, la teniente de Navío Rossny Carranza Torres fue designada al mando del ACR 'Gorgona', convirtiéndose así en la primea mujer oficial que comanda un buque oceanográfico de la Dirección General Marítima, el ACR 'Gorgona'.

Carranza Torres nació en Cartagena hace 31 años y desde hace 10 años es egresada de la Escuela Naval de Cadetes 'Almirante Padilla', profesional en Ciencias Navales. Es aspirante al grado en Oceanografía Física de la Escuela Naval.

Publicidad

"Una mujer nunca debe perder su feminidad pese a toda la instrucción militar que se recibe, y contrario a lo que se cree en el colectivo de la sociedad, el hecho de ser mujer nos permite tener una sensibilidad mayor para todo lo que se realiza", asegura la teniente, al considerar que este es un reconocimiento a lo realizado en su carrera.

Hasta hace una semana, la oficial era Jefe de Asuntos Marinos y Costeros de la Comisión Colombiana del Océano (CCO) en Bogotá. Asimismo, a lo largo de su carrera se ha desempeñado como Jefe de Personal de la Fuerza Naval del Sur, Segundo Comandante del cañonero ARC 'Leticia', y oficial del Batallón de Cadetes 'Almirante Padilla'.

"Dios es mi motor de vida, encomendarme a él me ha permitido salir triunfante de todos los retos a los que me he enfrentado, y mi familia es mi soporte e inspiración, pues han sido los que desde el principio han estado a mi lado acompañándome e impulsándome a triunfar", expresa Carranza.

La casa del ARC 'Gorgona' es el Pacífico colombiano, y según la Armada esto representa un gran reto, debido a las investigaciones científicas que se deben llevar a cabo por esta unidad. La oficial contará con una tripulación experta en la región y sus necesidades, lo que facilitará los procesos para las investigaciones que ya se vienen adelantando y las que se desarrollarán.

Publicidad

Por su parte, el capitán de Coberta, Alejandro Sanín Acevedo, entregó el mando después de dos años a bordo del buque en mención y asumirá como Jefe del Área de Marina Mercante de la Capitanía de Puerto de Buenaventura.