Primeras imágenes de trabajadores liberados este viernes por ELN

La guerrilla del ELN dejó en libertad en una zona del norte del país a los peruanos Javier Leandro Ochoa y José Antonio Mamani y los colombianos William Batista, Manuel Zabaleta y Alexis López.

En un comunicado del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en el que confirmó las liberaciones, el organismo no mencionó al canadiense Gernot Wober, que fue secuestrado junto a los peruanos y colombianos y que según han dicho autoridades, la guerrilla estaría buscando quedarse con él en busca de un pago de rescate.

El presidente Santos dijo en un mensaje de Twitter "es inaceptable que no este libre el ciudadano canadiense" y dio la bienvenida a la entrega de los peruanos y colombianos.

Ese grupo fue secuestrado en un campamento minero 18 de enero en una zona rural del municipio de Norosí, departamento de Bolívar.

El canadiense Wober es vicepresidente de exploración de la Braeval Mining Corp, según información de la página de internet de la empresa, Braeval Mining Corp., con sede en Toronto, Canadá.

La entrega de los cinco trabajadores mineros se produjo luego de que el 12 de febrero el ELN dijera en un comunicado que "libera" a los peruanos y colombianos. En aquel momento tampoco mencionó al ciudadano canadiense, mientras las autoridades aseguraban que el grupo seguía cautivo porque no los localizaban ni habían llegado a ningún caserío, hasta que su entrega se concretó en la jornada.

El general Juan Pablo Amaya, comandante de la II División del Ejército con jurisdicción en la zona donde el ELN entregó al grupo, dijo que los liberados salieron de una zona rural en un helicóptero con los delegados del CICR y primero llegaron a la localidad de Barrancabermeja, en el departamento de Santander. De allí los peruanos volaron a Bogotá y los colombianos a sus respectivos poblados. Dijo desconocer cuándo podrían regresar los peruanos a su país.

Amaya, que recibió al grupo en Barrancabermeja, dijo que los liberados le dijeron no saber las razones por las cuales el ELN mantuvo cautivo al canadiense, pero que en su opinión es por razones extorsivas. "Naturalmente para el ELN...el secuestro es una forma de lucro" al cobrar rescates por los plagiados.

El ELN, aparte del ciudadano canadiense, también tienen en su poder a los hermanos alemanes Günther Otto Breuer y Uwe Breuer, de 72 y 69 años, respectivamente. Los germanos, jubilados y que estaban de paseo por Colombia, según su Gobierno; fueron plagiados en noviembre pasado en una zona de Norte de Santander, al noreste del país y en la frontera con Venezuela.

Ahora se espera que en los próximos días las FARC entreguen a la exsenadora Piedad Córdoba y al CICR en otro punto del suroeste del país al soldado Josué Álvarez Meneses, de 19 años, que retuvieron durante un combate con tropas del Ejército el 29 de enero en el municipio de Policarpa, departamento de Nariño.