“Primero tienen que pagar aquí”: Pastrana sobre exguerrilleros que sean pedidos en extradición

Se mostró de acuerdo con propuesta de Humberto de la Calle. Otro medio de comunicación confirmó supuesta investigación contra Iván Márquez en Estados Unidos.

Se trata de Univisión, quien amplió la información publicada recientemente por The Wall Street Journal sobre Márquez.

De acuerdo con esa versión, en la investigación que se estaría adelantando en EE. UU., basada en un supuesto video de Márquez con presuntos emisarios del capo mexicano Rafael Caro Quintero, también estaría involucrado un alto funcionario venezolano.

Sin embargo, la justicia colombiana reitera que no hay procesos contra el líder de la FARC tras la firma del acuerdo de paz.

Lo mismo que aseguró Timochenko, en una entrevista con Noticias Caracol en la que también habló de Jesús Santrich.

Iván Cepeda, senador del Polo Democrático, se mostró preocupado por lo que, según él, pueda estar detrás de las revelaciones sobre Márquez.

Otros líderes políticos, como el expresidente Andrés Pastrana, coincidieron con la propuesta de Humberto de la Calle para que cualquier exjefe guerrillero responda primero ante la justicia colombiana antes de ser extraditado.

"Primero tienen que pagar aquí. Tienen que decirnos cuáles son sus socios, dónde están los laboratorios, dónde está el dinero para resarcir a las víctimas y después de esto lo vamos a extraditar si es que incumplieron", dijo el exmandatario.

Márquez se mantiene en la zona de reincorporación de Miravalle en Caquetá, mientras el otro investigado, Jesús Santrich, permanece detenido en el Hospital El Tunal.

