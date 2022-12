“Probablemente Dios no existe”, una ideología que toma fuerza en Colombia

Según explica Ferney González, presidente de la asociación en Bogotá, sus estadísticas indican que serían un 3% de ciudadanos que no creen o no pueden afirmar la existencia de un Dios. Pero agrega que cada día hay más adeptos.

"Probablemente Dios no existe, deja de preocuparte y disfruta la vida" es su libro de cabecera, ya que les da los argumentos para explicar por qué no se cree en la existencia de Dios.

Según los mismos autores, este texto no defiende la supremacía del ateísmo frente a la espiritualidad. "Ambas son opciones viables de entender el mundo y cada una esconde sus trampas", está escrito en sus páginas.

El movimiento nació en Londres en 2009 y se ha extendido en varios países. Se calcula que todos los ateos del mundo serían la tercera ‘religión' del mundo, detrás de los cristianos y los musulmanes.

Rechazan el concepto, presente en varias religiones, de una vida más allá de la muerte y por eso prefieren disfrutar esta. Tampoco creen en el castigo o el infierno. Además defienden la división de Estado e iglesia y rechazan la intromisión de la religión en los asuntos políticos.

Aseguran, dentro de sus estatutos, que cualquiera es bienvenido, siempre y cuando sea dentro del marco de la discusión, el intercambio de ideas y el respeto por los demás.