Problema no es Uber, es el cupo de taxis: Daniel Raisbeck

El candidato del Movimiento Libertario habló de diversos temas. “La razón por la que se ha duplicado el número de carros en 12 años es por el pico y placa, es una medida desastrosa, esta exacerba el caos del tráfico. El tema no se soluciona con prohibiciones sino incrementando el flujo del tráfico en las vías”.

De los subsidios afirmó, “tienen buenas intenciones pero el problema es que perpetúan la pobreza y generan dependencia. Además grupos políticos los usan como una manera de crear clientelas y permanecer en el poder. No soy amigo en general.”

El historiador explicó lo siguiente sobre el tema del metro: “el tema no está en pagar los 15 0 20 billones de pesos, eso se consigue. Bogotá le entrega mucho más que eso a la Nación cada año. Entre otras cosas, no hay que pagar un peso por construir un metro se puede hacer una concesión pura donde una empresa asume todos los costos y todos los riesgos y los recupera en 30 años o más. Lo importante es cuánto cuesta operar el metro cada año. Lo que nosotros proponemos es aprovechar el valor de la finca raíz de las estaciones, crear edificios y centros comerciales y con esas utilidades financiamos la operación del metro”.

En cuanto a la consulta antitaurina explicó, “Yo no soy fanático de las corridas, me considero amante de los animales. Pero no me gusta que ese tema se solucione a través de las consultas; hay una sentencia de las Cortes, de libertades individuales. A las personas que apoyan el referendo de las corridas no les gustaría definir un tema sobre el derecho al aborto”.

“Son cuestiones que se deben decidir por medio del dialogo. Si yo fuera un antitaurino muy convencido lo que trataría de hacer es convencer a las personas de que no vayan. De esa manera se va a volver una actividad obsoleta. No me gustan las prohibiciones por mayoría absoluta”, sentenció.

Respondiendo a una pregunta sobre el tema de las basuras aseguró. “El Acueducto de Bogotá es la última institución que debería encargarse de las basuras. Entiendo que en el contrato anterior tenía clausulas beneficiosas para la compañía, pero se hace puede hacer una nueva licitación y se traen nuevas empresas. Hay que regresar al modelo semiprivado con las mejores condiciones para el distrito”.

“Soy el único candidato que ha defendido a Uber como compañía y los competidores. Uber da a los ciudadanos la opción de escoger su medio de transporte y genera empleo. El problema de los taxis es el cupo, porque cuesta 100 millones y un taxi 30 o 40 millones. No se pueden generar empresas pequeñas donde una persona saque un préstamo de 80 millones y tener dos taxis. Ese sistema de los cupos beneficia solo a los grandes propietarios, que son los que ven amenazados sus monopolios por las nuevas tecnologías”, sentenció.