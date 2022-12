Problemas con el suministro de agua, el drama de algunas zonas de Ibagué

En el sur de la capital del Tolima, los habitantes sufren cortes constantes y mala calidad del líquido. Una problemática que ya completa décadas.

“El problema es que aquí cuando llueve se nos va el agua, en muchas ocasiones el agua llega sucia”, dice un habitante del barrio Ricaurte.

“Hemos luchado para conseguir una planta de tratamiento y no se ha podido. Llevo más de 50 años viviendo en este barrio y no se ha podido”, dice un afectado.

En Ibagué hay más de treinta acueductos comunitarios que llevan agua a cientos de barrios de forma artesanal. Sin embargo, el líquido no es potable, un problema que lleva décadas.

“Nos vemos afectados por el clima. En época de invierno nos afecta porque la quebrada presenta demasiada erosión, entonces cualquier lluvia hay derrumbes y el agua sufre turbiedad (sic) que toca suspender el servicio. En verano, baja el caudal”, explica uno de los residentes.

Por otro lado, a los ibaguereños les preocupa lo que pasa en las calles.

Las obras de los Juegos Nacionales del 2015 dejaron malestar en los habitantes por la corrupción.