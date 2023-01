“Procederemos a la eliminación de tu persona”: amenazan de muerte a otro líder estudiantil

Álex Flórez, uno de los dirigentes del paro que exige más recursos para la educación pública, asegura que por su papel fue intimidado.

“Estando en sesión del Consejo Nacional de Educación Superior recibo, en primera medida, la llamada de un amigo de Medellín al que abordaron de forma personal para transmitirle unas amenazas hacia mi persona”, asegura Flórez.

Afirma, además, que le llegaron al correo electrónico más intimidaciones.

“Recuerda, esto no es una advertencia, ya la advertencia la hicimos. Procederemos a la eliminación de tu persona, te pedimos que te alejaras, que no te dejaras ver”, se lee en los mensajes.

El líder estudiantil también señala que los correos que recibió no tienen ningún logo o firma, y que “no es la primera vez que sucede”.

Por este hecho ya hay una denuncia ante la Fiscalía General. Ahora bien, este no es el único caso de amenazas contra dirigentes estudiantiles que se ha presentado.

El pasado 10 de noviembre, Alejandro Palacio, líder de la Universidad Nacional, denunció que “encapuchados se me han acercado a advertirme que si no me retiro de las movilizaciones me van a matar”.

El gobierno, por su parte, les dijo a los estudiantes que tomara medidas de protección para salvaguardar su integridad.

