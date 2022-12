Proceso de paz es atacado con desinformación, asegura Humberto de La Calle

El Gobierno y las FARC comenzaron este martes el cuarto punto de la agenda de negociaciones de paz.

Iván Márquez, vocero de las FARC, explicó que el grupo guerrillero aceptaría abrir la discusión del punto de las victimas en comisiones, una de las cuales estudiaría el esclarecimiento, origen y causas del conflicto y de las víctimas.

"Podrá trabajar de manera paralela a las actividades normales de la mesa, que seguramente van a desarrollar el importante y trascendental tema de las víctimas", dijo Márquez.

Por su parte, de La Calle, jefe de la delegación del Gobierno, dijo que las víctimas están en el centro del proceso y que en la mesa de diálogos no se están negociando sus derechos sino la manera como se les va a responder.

Además, señaló que el proceso que se lleva a cabo en La Habana, está siendo atacado con desinformación.

"El proceso no busca la libertad de empresa ni la propiedad privada, no hemos feriado las zonas de reserva campesina y mucho menos hemos pactado su desmilitarización", aseguró el vocero del Gobierno.

De igual forma, le envió un mensaje a las Fuerzas Militares para que "no se dejen confundir por quienes no tienen otro interés que atacar el proceso con una campañas de desinformación".

El secretariado de las FARC está estudiando la posibilidad de un cese unilateral al fuego a propósito de la segunda vuelta presidencial, según dijo Iván Márquez.