Proceso de paz: viajan a Cuba 5 miembros de fuerza pública para reunión con FARC

El militar viajó acompañado por tres coroneles del Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, y un capitán de navío de la Armada.

"La comisión de militares activos que viajarán, están viajando en este momento, es del más alto nivel, encabezada por el general Flórez, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares", confirmó Santos.

En Cuba prepararán, a partir del viernes, el quinto de los puntos de la agenda de paz que el Gobierno mantiene con las FARC, referido al cese bilateral del fuego y la dejación de armas.

El general Flórez es el número dos de las Fuerzas Militares, comandadas por el general Juan Pablo Rodríguez Barragán.

El presidente se refirió a este grupo en la toma de posesión de su nuevo ministro de Justicia, Yesid Reyes.

Pese a que no se han filtrado los nombres de los otros integrantes de la delegación, fuentes oficiales indicaron que se trata de oficiales con rango de coronel en el caso del Ejército, Fuerza Aérea y Policía, en tanto que la Armada estará representada por el cargo equivalente de esta fuerza, capitán de navío.

No obstante, subrayó Santos, estos cargos no viajan para participar en un nuevo ciclo de negociaciones, sino en la creación de una subcomisión que preparará el quinto punto, que no tiene fecha de inicio puesto que aún se encuentra en desarrollo el cuarto punto, referido a las víctimas.

El actual ciclo de conversaciones, iniciado el pasado 16 de agosto, puede prolongarse hasta finales de año, en virtud de los tiempos necesarios para preparar los documentos que acompañarán a las conclusiones sobre el mismo.

Será un texto elaborado por la llamada Comisión Histórica, formada por doce académicos, que buscará elaborar un informe para esclarecer las causas del conflicto armado y cuya presentación se realizará este jueves en La Habana.

Por ello, Santos explicó que los altos mandos militares acuden a Cuba para estudiar cómo implementar el quinto punto, de fin del conflicto.

"Se trata de estudiar las alternativas, los mecanismos, las posibilidades la experiencias que se han tenido y ver cómo un conflicto tan complejo como el nuestro, cómo podemos ir diseñando ese paso, que sería el paso final, el paso definitivo para lograr la paz", destacó el presidente.

Para el mandatario, es "lógico" que las Fuerzas Armadas "tengan un rol en la terminación del conflicto".

"Ese proceso no se puede hacer sin el consejo, sin el concurso, sin la participación de las Fuerzas Militares y de Policía", subrayó Santos.

Asimismo, destacó en su intervención la relevancia histórica del debate sobre la dejación de armas, que se trata por primera vez desde que comenzara hace medio siglo el conflicto armado en Colombia.