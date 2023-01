“Proceso del expresidente lo politizaron”: magistrados Hernández y Barceló se despachan contra Uribe

Hablaron sobre el linchamiento del que han sido víctimas, el entorpecimiento a la justicia e hicieron señalamientos contra el exmandatario y sus abogados.

Los magistrados José Luis Barceló, presidente de la Corte Suprema de Justicia, y Luis Antonio Hernández fueron los encargados de dirigir las investigaciones en contra del expresidente Álvaro Uribe por la presunta manipulación de testigos.

Ahora, que han entregado los resultados de las indagaciones a la sala de instrucción de primera instancia, los dos togados dieron su versión sobre el polémico proceso.

Para Barceló, en esta investigación y en otras más, los jueces se han convertido en víctimas de un linchamiento mediático alimentado con mentiras. “No podría hacer señalamientos o decir nombres. La metodología de muchos de los investigados y procesados de la justicia es decir que son perseguidas por los jueces”, dijo la cabeza de la Corte Suprema.

Sobre este tema, Hernández fue poco más allá y aseguró que dichas tácticas han sido propiciadas por las mismas defensas de los procesados: “Los pules importantes de abogados hacen mediáticamente sus procesos. Al lado de los honorarios se cobra el manejo de los medios de comunicación”.

De igual manera, criticó el papel de los medios informativos, sobre todo en los temas relacionados con el expresidente: “No hay un tuit de Uribe que no tenga eco en los medios. Cualquier afirmación que haga el expresidente, y ha hecho bastante asociadas al caso que estaba tramitando la corte, tiene una repercusión”.

En el marco del mismo proceso, Barceló censuró a aquellos que reprodujeron mentiras como que iban a expedir orden de captura en contra del líder del Centro Democrático. “Cómo es posible que el senador Uribe y otros medios digan que yo salí ebrio, quién sabe en qué lugar de la ciudad, a decir que íbamos a capturar a Uribe. Falso de toda falsedad”, aseguró el magistrado.

“No es un error”

Los magistrados también se refirieron a la interceptación realizada por equivocación a Uribe pensando que era el teléfono del representante Nilton Córdoba. Ambos aseguraron que no fue en error y dijeron desconocer la razón por la que el número del exmandatario figuró dentro de las indagaciones a Córdoba por el cartel de la toga.

“La malicia surge de la coincidencia”, dijo el magistrado Hernández al señalar que posiblemente el teléfono de Uribe llegó al otro expediente por un simple error al usar un oficio como plantilla de otro.

De igual manera, rechazó cualquier suposición de que la corte cometió “el error” a propósito para poder intervenir las comunicaciones del exmandatario. “Me parece absurdo que nos crean tan tontos de haber hecho maliciosamente la interceptación del teléfono del expresidente Uribe como si fuera el de Nilton Córdoba para después trasladar las escuchas del caso de Uribe cuando nosotros tenemos la facultad de interceptar al expresidente de manera reservada”

Los dos magistrados concluyeron que el producto de las interceptaciones es válido dentro de la investigación, pero será la sala de instrucción de primera instancia la que “determinará si las escuchas tienen o no validez y si merecen ser usadas”. No obstante, el magistrado Hernández reiteró que la escuchas contenían “información valiosa para el caso de manipulación testigos”.

“La única intención es debilitar al juez que está investigando”

Sobre las críticas realizadas por las interceptaciones y la estrategia de defensa usada por el equipo legal de Álvaro Uribe, ambos magistrados hicieron duros señalamientos.

Según el togado José Luis Hernández, la única intención del expresidente y sus defensores es debilitar al juez que está investigando cuando “anuncia que va a renunciar y no lo hace, si recusa a un juez y después desiste de la recusación y si anuncia una demanda internacional y no la hace”.

Sobre las estrategias usadas, que muchas veces incurrieron en ataques directos a los magistrados, Barceló aseguró que era algo esperado: “sabíamos que se iba a utilizar un camino de desprestigio y se iba a poner en tela de juicio nuestro buen nombre y dignidad”. De igual manera, aseguró que el país no podía olvidar que durante el gobierno de Uribe “a la corte le metieron micrófonos y la persiguieron. No es un cuento narrativo, hay personas condenadas por esos hechos”.

Para finalizar, el magistrado Hernández criticó a la defensa por politizar el proceso y al expresidente por sus acciones. “Un expresidente debe ser un ejemplo de buen ciudadano. Si un juez lo cita debe dar unas explicaciones como él dijo que lo haría y no obstaculizar el ejercicio de la actividad judicial”, dijo el presidente de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia.

Por la misma línea, el magistrado José Luis Barceló censuró la actitud tomada por el senador del partido de gobierno: “Qué ejemplo se le está dando a las nuevas generaciones cuando una persona con ese reconocimiento y prestigio político se va lanza en ristre contra la Corte Suprema y sus magistrados”.