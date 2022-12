Proceso es para terminar conflicto y no para crear otros: De la Calle a FARC

“El proceso ha tomado más tiempo de lo esperado, eso es cierto. Ya es hora de terminar, nos encontramos en la recta final”, reconoció Humberto de la Calle.

Sin embargo, agregó, “tampoco podemos negar que estamos ante los temas más complejos y no los vamos a acordar de cualquier manera. No se trata simplemente de llegar a un acuerdo, se trata de llegar al mejor acuerdo para los colombianos”.

Publicidad

Instó a las FARC a terminar la extorsión, “es el momento de poner fin al dolor que sufre la población civil”, y resaltó que el proceso de paz “es para terminar el conflicto y no para crear nuevos conflictos”.

Insistió en que “ya es hora de terminar” los diálogos, donde “lo más importante no es firmar un acuerdo en La Habana”, sino llegar “al fin del conflicto, al cierre, de una vez y por todas, de los ciclos de violencia que tantas víctimas han dejado”.

“Se equivocan quienes argumentan cínicamente que terminar el conflicto es un asunto menor o incluso innecesario, que Colombia está bien como está. No, Colombia no está bien, los colombianos que sufren el conflicto día tras día no están bien”, dijo a quienes se oponen al proceso de paz.

Escuche aquí su declaración:

Publicidad