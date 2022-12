¿Proceso secuestrado? Gobierno y FARC chocan por policías plagiados en Valle

El Gobierno respondió así al anuncio hecho este martes por las FARC de reservarse "el derecho a capturar como prisioneros a los miembros de la fuerza pública que se han rendido en combate".

Ellos, asegura el grupo rebelde, son prisioneros de guerra y no secuestrados comunes.

El comunicado se conoció cuatro días después del secuestro de dos policías en el Valle del Cauca, retenidos por las FARC, aunque la guerrilla no ha confirmado ni negado este hecho.

"Si las FARC no le ponen la cara a sus víctimas, este proceso no tiene ninguna posibilidad", señaló De la Calle antes de emprender su viaje a Cuba, donde delegaciones de la guerrilla y el Ejecutivo adelantan diálogos para poner fin al conflicto armado.

"Vamos a La Habana para terminar el conflicto que es lo que pactamos. Si no es así, que (las FARC) nos lo digan de una vez para no hacerle perder el tiempo al Gobierno ni a los colombianos", subrayó el delegado.

El exvicepresidente lamentó que "mientras la comunidad internacional señala que no es por la vía de las armas como se dan los cambios, las FARC dan esta respuesta equivocada".

"Hay una oportunidad para la paz pero no una paz a cualquier costo", recalcó.

Bogotá