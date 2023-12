Procesos de cambio de género se triplicaron en Colombia: "Es una deuda histórica"

En Colombia se triplicaron los procesos de cambio de género en las notarías, en especial los de masculino a femenino. Noticias Caracol le presenta la historia de Diana Carolina, una de las personas que ha hecho la modificación y quien expresó por qué fue importante acudir a un nombre que la representa actualmente. Además, comentó cómo cambió su vida comercial y hasta su prestación del servicio de salud.



Noticias Caracol: Diana, ¿qué representa para usted haber hecho este cambio de género y qué problemas tuvo?

Diana Carolina Tobón: “En mí ha repercutido de una forma positiva porque me he identificado con lo que soy. Creo que a partir de este derecho ha sido como la dignificación de las personas trans. Digamos que una de las barreras que se encuentran es que, cuando vamos a la notaría, no todos los funcionarios están totalmente instruidos con el tema. Entonces, cuando fui a cambiar mi nombre, efectivamente hicimos la escritura pública, pero no hicimos la corrección del componente de sexo, que son dos cosas muy diferentes”.

Noticias Caracol: ¿Cómo es obtener el cambio y enfrentarse a diferentes sistemas como el financiero y comercial?

Diana Carolina Tobón: “Cambia mucho, porque cuando se adquieren unos derechos también se adquieren unos deberes. Por ejemplo, si tú estás cotizando a pensión, es ir y explicar. Lo que yo recomiendo es andar con la escritura pública debajo del brazo”.

Noticias Caracol: ¿Le ha pasado algún inconveniente en ese tránsito de cambio de género?

Diana Carolina Tobón: “Cuando iba a una cita médica llamaban por ejemplo a Carlos Alberto y yo bien femenina, bien hermosa, y todo el mundo ahí pendiente. Por eso, incluso, las perdía. No iba a esas citas por el hecho de que no se dieran cuenta quién era. Entonces, el tener este nuevo documento que dice femenino es una deuda histórica”.



El caso de Diana Carolina representa una tendencia que se disparó. Cada día en Colombia durante el 2023, dos personas han acudido a realizar el cambio de género en sus registros civiles ante un notario, 493 de ellas lo han hecho de masculino a femenino y tan solo 158, de femenino a masculino.

Para quienes conocen del tema es un pequeño avance, pero advierten que en materia de garantías hace falta aún.

Como Diana Carolina son muchos los que han podido hacer el cambio y la corrección de género. Hoy muestran con orgullo su cédula que les brinda, según ellos, la dignidad otorgada por la Constitución y la ley.