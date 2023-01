Procurador Carrillo reveló que tuvo un contrato con la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo

Explicó que fue antes de llegar al Ministerio Público. El grupo del empresario es cuestionado por supuestas irregularidades en el caso Odebrecht.

En un comunicado, el procurador Fernando Carrillo explicó cómo fueron los vínculos en 2016.

"Desarrollé, entre otras actividades de consultoría, un contrato laboral de asesoría con la firma Adminegocios & Cía. S.C.A., para la promoción y comercialización nacional e internacional del Edén Centro Comercial, perteneciente a la OLCSA”, señaló.

Como se conoce, la organización Luis Carlos Sarmiento Angulo es el presidente del Grupo Aval.

El procurador dice que el contrato no fue directo y que no está impedido para su actual cargo. Añadió que "tampoco tuvieron que ver directa o indirectamente con las empresas vinculadas con la concesión Ruta del sol 2, y menos con los actos de corrupción hoy cuestionados."

El procurador señala que en el caso Odebrecht se actuó mediante una acción popular donde se pidió el embargo de los bienes de la Ruta del Sol y un tribunal de arbitramento. Recordó que en concepto enviado a la Corte Constitucional, pidió que se tumbara de la norma que establece beneficios retroactivos a las concesionarias.

Para la defensa del ex director de la ANI Luis Fernando Andrade, detenido por el caso Odebrecht, el procurador debió declararse impedido.

"Lo que creo es que oportunamente todos los que tenían conocimiento o relaciones de interés debieron haber manifestado un impedimento radical sobre ese particular. No puede ser que los impedimentos sea el resultado de las revelaciones que hay hecho la prensa en Colombia", manifestó Albeiro Yepes.

El procurador ha insistido en que la imparcialidad de la Procuraduría en este caso ha sido evidente.

Este es el comunicado completo de Fernando Carrillo:

Con ocasión de los hechos de las últimas semanas en los que el Procurador General de la Nación ha liderado acciones contra actos de corrupción a gran escala, en los últimos días personas han preguntado por asesorías o trabajos llevados a cabo con anterioridad al ejercicio del cargo, para insinuar que los mismos generan alguna situación de impedimento o puedan debilitar la fuerza de las acciones en la búsqueda de la transparencia y la imparcialidad, ante lo cual se informa lo siguiente:

1. En el año 2016 desarrollé, entre otras actividades de consultoría, un contrato laboral de asesoría con la firma Adminegocios & Cía. S.C.A., para la promoción y comercialización nacional e internacional del Edén Centro Comercial, perteneciente a la OLCSA.

2. Ninguna de las obligaciones derivadas del objeto del contrato tuvo relación directa o indirecta con las funciones jurídicas, de control o de intervención judicial que la Constitución y la ley le atribuyen al Procurador.

3. Tampoco tuvieron que ver directa o indirectamente con las empresas vinculadas con la Concesión Ruta del Sol 2, y menos con los actos de corrupción hoy cuestionados. No contemplaba ningún tipo de conceptos o asesorías de carácter legal.

4. El desarrollo de este contrato no genera ningún impedimento para ejercer mi función como Procurador General de la Nación. No emití concepto alguno sobre asunto que haya sido o esté tramitándose ante la entidad, conforme al artículo 84 de la Ley 734 de 2002.

5. Tampoco se presenta conflicto de intereses, porque el propósito general que he defendido en el ejercicio de la función pública a mi cargo, no se vio ni se ha visto afectado por interés particular alguno que pudiera tener relación con el mencionado vínculo contractual.

6. A propósito de las empresas donde la OLCSA es parte, la imparcialidad de la Procuraduría ha sido evidente. A continuación, se relacionan algunas de las intervenciones que dan cuenta de la contundencia e imparcialidad ante la Concesión Ruta del Sol 2.