Procurador dice que fue a La Haya a representar a la sociedad y no al Estado

El procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, aseguró este jueves que el Gobierno estaba informado de la visita que hizo el pasado 3 de diciembre a la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, adonde fue, según dijo, en representación de la sociedad colombiana y no del Estado.

En esa visita, Ordóñez, un férreo opositor a las negociaciones con las FARC que se llevan a cabo en Cuba, se entrevistó con la fiscal general de la CPI, Fatou Bensouda, a quien pidió que ese tribunal intervenga si en el proceso de paz se acuerdan mecanismos de justicia que conduzcan a la "impunidad".

Ordóñez, que está en el centro de una polémica por la destitución el pasado lunes del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, aseguró sin embargo que el presidente está mal informado sobre su visita a La Haya.

"Simplemente quiero decir que él (Santos) está mal informado porque yo tramité una solicitud oficial por intermedio de la cancillería colombiana y de la embajada colombiana en La Haya", manifestó Ordóñez.

Agregó que "incluso se me solicitaron los temas que iba a tratar y los contesté por escrito, pero también es cierto que yo no hice presencia en La Haya en representación del Estado colombiano, sino de la sociedad colombiana, porque yo la represento, represento las víctimas, y las víctimas tienen mucho que hablar y qué decir", dijo.

Reconoció no obstante que Santos tiene toda la razón cuando afirma que él es el único que representa al Estado colombiano, pero aclaró que "el Gobierno sabía perfectamente de mi visita y la audiencia fue conseguida por los instrumentos, por los escenarios de la cancillería y por la embajada colombiana en La Haya".

Por esa razones, dijo creer "que esas advertencias no tienen que ver con el procurador".

Ordóñez dijo que prefería no hablar más del tema "para no echarle leña al tercio, a las confrontaciones o a los debates institucionales que no tienen mayor sentido" y porque no quiere controversias con el presidente.