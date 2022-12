Procurador entregó en EE. UU. informe de presuntos desaparecidos de las FARC

La Procuraduría detalló en el comunicado que Ordóñez sostuvo una reunión con el embajador de Colombia en EE. UU., Luis Carlos Villegas, y Stephen J. Raap, embajador para Asuntos de Crímenes de Guerra y director de la Oficina Global de Justicia Criminal del Departamento de Estado.

En el texto de la entidad se señala:

En la reunión con el embajador Raap, el jefe del Ministerio Público socializó las advertencias que la Entidad ha realizado reiteradamente frente a tentativas de impunidad en el proceso de paz que se adelanta actualmente en La Habana (Cuba) y el llamado de la Procuraduría a generar un ‘Pacto para la Paz’ que permita que futuros acuerdos estén blindados jurídica y políticamente, en concordancia con los estándares internacionales de justicia y los límites ya trazados por la Corte Constitucional colombiana.

Igualmente entregó el informe realizado por el Instituto Colombiano de Medicina Legal que da cuenta de 2.760 víctimas de desapariciones forzadas presuntamente cometidas por la guerrilla de las FARC y los reportes de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, en los que se evidencia que ninguno de esos casos tiene sentencias condenatorias a los miembros de la organización ilegal.

“Una conversación bastante larga, muy fructífera, hablamos precisamente de la necesidad de que la paz quede bien hecha para poderse cumplir. Una paz bien hecha es una paz sin impunidad. Una paz observando los estándares internacionales y las decisiones de la Corte Constitucional que los han articulado. Coincidimos plenamente en que no se pude pensar en impunidades, es decir, en ausencia de penas privativas de la libertad efectivas para los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad (…) Fue una aproximación menos emotiva y más racional, reconociendo las realidades jurídicas contemporáneas”, explicó el procurador.

El jefe del órgano de control abordó con el funcionario estadounidense los casos objetivos de sistematicidad en crímenes como secuestros, reclutamiento de niños y la misma desaparición forzada, destacando la necesidad de penas privativas de la libertad efectivas para que un futuro acuerdo de paz en Colombia esté “blindado” nacional e internacionalmente.

“Me ha correspondido y seguirá correspondiéndome advertir, seguir advirtiendo y volver a advertir para evitar que esos riesgos puedan desbalancear el proceso”, dijo el procurador al funcionario del Departamento de Estado.

El embajador para Asuntos de Crímenes de Guerra reiteró al procurador de los colombianos el apoyo de su Gobierno al proceso de paz en un escenario de investigación, justicia y sentencias penales efectivas frente a crímenes graves.

“La pena y el castigo deben encajarse en el crimen. Para respetar a las víctimas hay que dejar clara la gravedad del crimen. La eliminación completa de la pena es difícil”, manifestó el embajador, quien a su vez se pronunció sobre la necesidad de que la justicia interna de Colombia sea lo suficientemente efectiva y protectora de los derechos de las víctimas para que no exista necesidad de que la justicia internacional intervenga en el país.

A la salida del encuentro y preguntado por representantes de los medios de comunicación, el procurador general explicó que este encuentro es un aporte al proceso de paz y aplaudió que los Estados Unidos obren como observadores de lo que sucede en La Habana ante su relación directa con temáticas como las redes del narcotráfico de las FARC y las solicitudes de extradición a sus cabecillas.

“Hay que entender los roles constitucionales que tiene el procurador en Colombia como representante de la sociedad. Hay que entender que el procurador es parte del Estado, pero no del Gobierno y eso le permite ser independiente y expresar las observaciones y las preocupaciones. En Colombia no hay enemigos de la paz, lo que existen son críticas a un proceso, pero hay voluntad de que haya un pacto para que la paz quede bien hecha, pues de otra forma no será sostenible ni frente al concierto internacional ni frente al ordenamiento jurídico nacional”, concluyó.

Mañana, el procurador general de la Nación y su equipo de trabajo se desplazarán a la ciudad de Nueva York para reunirse con ciudadanos colombianos residentes en esta zona de los Estados Unidos.

La gira internacional del procurador Alejandro Ordóñez se organizó desde el pasado mes de diciembre y hace parte de la estrategia de acompañamiento, apoyo y atención de la Entidad a los colombianos residentes en el exterior. Ya se ha desplegado en Costa Rica, España, Brasil, Argentina y Ecuador”.