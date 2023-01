Procurador general anunció que no se declarará impedido en el caso Odebrecht

Según Fernando Carrillo, la labor que desempeñó en el Grupo Aval nunca estuvo relacionada con la Ruta del Sol o con la constructora brasileña.

El pasado martes, el país se enteró que Fernando Carrillo tuvo contratos con el conglomerado de Luis Carlos Sarmiento Angulo poco antes de asumir el cargo de procurador general.

La revelación se unió al caldeado clima causado por las grabaciones entre Jorge Piznao y Néstor Humberto Martínez que demostrarían que el actual fiscal general, abogado del Grupo Aval en el momento de la conversación, conocía de las irregularidades cometidas por Odebrecht en Colombia antes de asumir su cargo.

Este jueves, Carrillo aseguró que no se declarará impedido para investigar a los implicados en los sobornos de Odebrecht.

De acuerdo al Procurador, sus contratos eran para asesorar al grupo Aval en la búsqueda de cooperación internacional en dos programas sociales -un hospital cancerlógico y la construcción de un teatro de bellas artes- y nunca tuvo relación con temas de la multinacional brasileña o la Ruta del Sol.

“No creo que haya un impedimento. Yo he revisado y no hay impedimento porque yo no emití concepto alguno y yo no conocí los hechos.”, declaró Carrillo, quien aseguró que estos señalamientos se daban justo en el momento que él proponía una Fiscalía ad hoc para los temas de Odebrecht.

