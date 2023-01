Procurador pidió al nuevo gobierno que le ponga atención al PAE

A través de una carta, Fernando Carrillo le hizo un llamado a Duque para que durante su mandato el Plan de Alimentación Escolar sea una prioridad.

Además, la Procuraduría le hizo al presidente electo un diagnostico pesimista sobre la situación del PAE en el país.

El ministerio público advirtió que hay deficiencias en la calidad de los alimentos suministrados y falta de comedores escolares o espacios adecuados para dar la comida. Sobre este apartado, aseguró que hay carencias en el saneamiento básico, ausencia de programas de limpieza y de control de plagas y en muchos casos no hay siquiera el suministro de agua potable.

Carrillo hizo especial énfasis en la situación que se vive actualmente en Cúcuta y Soacha. En estos municipios el plan de alimentación no da abasto por la llegada de venezolanos y de colombianos retornados. Si el nuevo gobierno no dispone de una partida presupuestal, en ambos lugares se tendrá que suspender el servicio.

También, resaltó los casos de Guaviare, Vichada, Chocó y Antioquia -departamento con más beneficiarios del PAE- ya que no está claro como financiaran la alimentación de los pequeños en los últimos meses del 2018.

Por otro lado, llamó la atención por las presuntas irregularidades que se están dando en Cartagena y Montería. En ambas ciudades se cuenta con los recursos suficientes, pero no se ha prestado el servicio en el presente año por la no contratación de un operador.

La misiva también sirvió para que Carrillo le recordara al próximo mandatario la importancia del programa ya que “representa no solo una estrategia de acceso y permanencia en el sistema educativo, sino una oportunidad única para reducir las grandes brechas sociales que persisten en nuestro país".

Al final del texto, el procurador solicitó que se avance en la universalidad en la cobertura del PAE, se adelante las reformas legislativas para que el programa cuente con recursos estables, se dote a las instituciones de espacios con todas las condiciones para prestar el servicio de alimentación, entre otras peticiones.