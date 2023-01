Procurador y CSJ se pronunciaron tras revelarse último testimonio de Pizano sobre Odebrecht

“Que se abra el espacio para que el fiscal (Néstor Humberto Martínez) pueda explicar todas esas circunstancias”, pidió Fernando Carrillo.

Jorge Enrique Pizano, auditor de la concesionaria Ruta del Sol, temía correr con la misma suerte de Luis Fernando Andrade, exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), según dio a entender en la indagatoria que rindió ante la Superintendencia de Industria y Comercio el pasado 13 de agosto.

“Hay una persecución por parte de la Fiscalía. Lo que le está pasando a Andrade me va a pasar a mí. O me está pasando a mí. Y tengo grabaciones que no las voy a presentar aquí sino en su debido momento, porque tengo todas las actas y documentadas todas mis reuniones donde dije todo lo que tenía que decir, y no las voy a poner en conocimiento solo hasta que sea necesario, así me pongan un revólver en la cabeza”, declaró en ese momento.

“Ojalá llamen al estrado al doctor Néstor Humberto Martínez Neira y le pregunten, o a Alberto Mariño, al mismo Mauricio Millán que no he mencionado. Yo les decía esto, ¿y qué pasó? Nada”, sostuvo sobre Odebrecht.

Las declaraciones, reveladas en exclusiva por Noticias Caracol, generaron reacciones como la del procurador Fernando Carrillo, quien dijo frente a estas "nuevas preguntas y nuevas dudas, lo que se necesitan son nuevas respuestas. Por eso es tan importante en que se abra el espacio para que el fiscal pueda explicar todas esas circunstancias. Eso es lo que estamos pidiendo".

Entre tanto, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Luis Barceló, también anunció que esta semana se pronunciará sobre el fiscal ad hoc que asumirá el caso Odebrecht.

“Y si se llega a tomar una decisión, ojalá este año se pueda posesionar”, dijo el magistrado.