Procuradora Margarita Cabello advierte que mindefensa Iván Velásquez podría ser investigado

La procuradora Margarita Cabello, en diálogo con Noticias Caracol, lanzó duras advertencias al ministro de Defensa, Iván Velásquez, por la situación de orden público en Colombia. Además, cuestionó la paz total con el ELN y las disidencias de las FARC por cuenta de los secuestros.



“En Cauca venimos avisando desde hace tiempo que observamos y nos manifiesta la población del Cauca, las autoridades y los gremios que se ha perdido el control institucional en el Cauca y que eso les preocupa mucho. Por esa razón, a raíz de los últimos acontecimientos y de la gravedad de la situación de asesinatos, masacres, asesinatos de líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos, le hicimos un requerimiento duro al ministro de Defensa, diciéndole que, por favor, nos informe cuál es la estrategia y la política de seguridad específicamente en el departamento”, comentó la procuradora Margarita Cabello.

De acuerdo con la funcionaria, el llamado al ministro de Defensa, Iván Velásquez, se he hecho en dos ocasiones, pero no han tenido respuesta del jefe de esta cartera.

“Nos respondió ayer con una carta no firmada por el ministro, no firmada por un viceministro que maneje los temas de seguridad, sino firmada por una viceministra que tiene que ver mucho más con las personas que están ya en jubilación, que ya están alejadas de la rama. No importa, nos respondió, lo vamos a mirar muy bien. No vimos grosso modo que nos hayan dado una respuesta clara sobre ese plan estratégico y de política clara de seguridad, estamos esperando”, afirmó.

¿Cuál es la responsabilidad del ministro de la Defensa? ¿Se llegará al punto de una investigación?



“El ministro, junto con la fuerza pública, que dependen mucho del ministro, es el responsable de la seguridad del país. El presidente es el jefe de la seguridad en el país y, por lo tanto, en cabeza de ellos está la necesidad de garantizar la tranquilidad y la seguridad a todos los ciudadanos. Vamos a analizar el traslado disciplinario y vamos a mirar con detenimiento si lo podemos mirar desde la visión de omisión de actuación, de falta de actuación, o sea, omisión en sus actuaciones, o por algunas actuaciones correspondientes que no han dado las garantías suficientes en el país, pero eso está en curso y creemos que ya es hora de seguir siendo mucho más contundentes”, puntualizó la procuradora Margarita Cabello.