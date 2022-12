Procuraduría abre investigación formal contra el general Palomino

El procurador Alejandro Ordóñez abrió investigación disciplinaria contra el director de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino, por presunto incremento patrimonial injustificado, posibles seguimientos e interceptaciones a periodistas y la creación y puesta en marcha de la 'Comunidad del anillo', una red de prostitución masculina que funcionaría al interior de esa instutición.

“Luego de analizar las pruebas, el despacho del procurador general de la Nación abrió investigación disciplinaria formal contra el señor general Rodolfo Bautista Palomino López, director general de la Policía Nacional, por diversas irregularidades”, dijo Ordóñez este martes.

Sobre la 'Comunidad del anillo', el procurador explicó que ordenó remitir copias a la Fiscalía "de la declaración del capital Ángelo Palacios Montero y un video, el cual no solo sería una de las pruebas de la supuesta red de prostitución masculina (...) sino que también involucraría a ciertos miembros del Congreso de la República, en complicidad con algunos oficiales de la Policía Nacional".

"A juicio de la Procuraduría , los hechos informados a la Fiscalía tienen relevancia en el ámbito penal por cuanto estas conductas podrían encuadrar en diversos delitos como proxenetismo, inducción a la prostitución y trata de personas de miembros de la Policía Nacional, comportamientos en los que presuntamente habría participado un senador de la República quien actualmente se desempeña en un alto cargo del Gobierno Nacional", agregó Ordóñez.

Según el jefe del Ministerio Público, “este modus operandi habría tenido lugar presuntamente con la ayuda y complicidad de oficiales de la Policía Nacional, incluso del señor director general de la Policía, Rodolfo Bautista Palomino López”.

El funcionario aseguró que la Procuraduría se abstuvo de iniciar una actuación disciplinaria por los hechos relacionados con el video, en lo que respecta a congresistas, dado que los mismos se habrían registrado entre los años 2004 y 2008.

Sin embargo, aclaró el procurador, si en el desarrollo de la investigación aparecen pruebas “que determinen que dichas prácticas continuaron ocurriendo” en el Legislativo, se iniciarán las indagaciones correspondientes.



Palomino dice ser víctima de una campaña de desprestigio

El director de la Policía, Rodolfo Palomino, confirmó este martes que no renunciará a su cargo y que acudirá al llamado de la Procuraduría para aclarar lo que para él es una estrategia de desprestigio que busca acabar con su buen nombre.

"Como siempre ha caracterizado mi vida institucional, estaré totalmente dispuesto a acudir a los llamados de los organismos de control, con el fin de dar las explicaciones correspondientes de los actos que se me endilgan. Soy respetuoso de las determinaciones que a bien adopte el Ministerio Público", dijo el alto oficial a través de un comunicado.

Señaló que durante sus más de 38 años en la Policía, se ha mantenido en la legalidad, la verdad y la justicia. "En virtud de tales preceptos que me han acompañado desde mi hogar, espero que la justicia pueda devolverme la dignidad que se me ha arrebatado con mentiras e infamias", recalcó.

"Agradezco el apoyo de la ciudadanía, los Policías de Colombia y especialmente el de mi esposa y mi familia, quienes se han visto sensiblemente afectados con esta campaña de desprestigio", sostuvo Palomino.



Se va viceministro del Interior en medio de escándalo

Horas después de los anuncios hechos por el procurador, La FM publicó un video en el que se ve al exsenador y viceministro del Interior, Carlos Ferro, teniendo una conversación sexual con un capitán de la Policía.

No está claro si ese video, grabado supuestamente el primero de noviembre del 2008, es al que hace referencia Ordóñez. Lo cierto es que este martes, coincidencialmente, se hizo efectiva la renuncia de Ferro.

Fuentes cercanas al ministerio del Interior afirmaron que la salida de Ferro se tenía prevista hace un tiempo como parte de los trabajos de esa cartera hacia el posconflicto.

Este es el documento de la investigación iniciada por la Procuraduría contra el general Rodolfo Palomino.