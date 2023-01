Procuraduría abrió investigación por videos que mostró Petro sobre excesos en entrenamiento militar

El general Nicacio Martínez dijo que el Ejército también analiza las imágenes para verificar si se está incurriendo en irregularidades.

En las imágenes que reveló el senador de la Colombia Humana se ve a militares siendo azotados por en medio de aparentes entrenamientos de tácticas contraguerrilla.

Ante esto, el general Martínez reconoció que, aunque “hay entrenamientos fuertes para poder entender la fatiga en el combate”, ya dio la instrucción para ponerle la lupa a estos comportamientos.

El comandante del Ejército aclaró que en sus filas no se está formando ni entrenando asesinos: “aquí formamos hombres integrales en la parte técnica, táctica, psicológica, física, que puedan enfrentar las dificultades en el campo de combate, siempre dentro del marco de la ley”.

A raíz de este tema, expertos en conflicto armado consideran que el entrenamiento militar debe modificarse en Colombia. Para Ariel Ávila, “las fuerzas militares tienen que entender que ya estamos en posconflicto y que esas no son las prácticas en una sociedad que está en transición hacia la paz”.

El procurador Fernando Carrillo expresó que “nosotros estamos haciendo una investigación disciplinaria en ese campo”. Añadió que “lo que importa de aquí adelante es seguir respetando unos estándares a nivel de cumplimiento de los derechos humanos”.

