Procuraduría avala extradición de Pedro Orejas a Estados Unidos para que responda por narcotráfico

El ministerio público consideró que el dosier de pruebas aportado cumplía con los requisitos para el envío del esmeraldero.

En un documento de 10 páginas, conocido por Noticias Caracol, la Procuraduría expone sus razones para avalar la extradición de Pedro Nel Rincón Castillo, más conocido como Pedro Orejas.

Según la entidad, el gobierno de los Estados Unidos acreditó todos los requisitos para pedir en extradición al esmeraldero.

La investigación, adelantada por el fiscal auxiliar Michael B. Nadler y por el agente especial de la DEA William A. Callo, señala que pedro orejas montó una sofisticada infraestructura criminal para traficar estupefacientes que llegaron a estados unidos.

"A comienzos o alrededor de 2002 y hasta 2015 los acusados formaron parte de una organización que preparó y transportó cocaína desde el área de Boyacá hasta Venezuela, México, República Dominicana, Haití y otros lugares para su posterior importación a Estados Unidos", reza el documento de la Procuraduría.

Ante los señalamientos por Narcotráfico, Pedro Orejas responde: "Si fuera narcotraficante, no lo negaría. Hoy en día es mejor ser narcotraficante y no delincuente”.

Con el concepto favorable de la Procuraduría dado este 16 de abril, todo parece indicar que uno de los depositarios de los secretos de la guerra verde en Boyacá terminará en poco tiempo ante jueces federales de los Estados Unidos.

