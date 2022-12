Procuraduría confirma destitución e inhabilitación de gobernador de Caquetá

El funcionario recibió la sanción, dice el comunicado.El hecho ocurrió en marzo de 2013, cuando Ramírez suscribió un contrato entre la empresa Asistance International y el departamento de Caquetá: "el secretario de Salud, William Ramón Montoya, y el secretario de Gobierno, Luis Eduardo Campo, quienes, manifestados en la adecuada verificación de la idoneidad de la entidad privada sin ánimo de lucro".

Por su parte, el ente disciplinador sancionó con destitución e inhabilidad general por 12 años a ambos servidores, secretario de Salud y secretario de Gobierno del ente territorial, quienes cometieron falta gravísima a título de culpa gravísima, por incurrir en falta disciplinaria según el artículo 48 de la ley 735 de 2002, al suscribir dicho convenio pese a que la naturaleza y objeto del contrato no lo permitían bajo la modalidad que utilizaron, la señalada en el artículo 355 de la Constitución Política, dado que representaba la evasión del trámite de pública convocatoria por proponentes y de selección objetiva del contratista. Dicha empresa particular no contaba con la correspondiente idoneidad y experiencia para acometer el objeto contratado".