Procuraduría deja en firme proceso disciplinario contra el general Atehortúa por casas fiscales

La Procuraduría dejó en firme el proceso en el que investiga la actuación del director de la Policía, el general Óscar Ateortúa, en un proyecto de viviendas fiscales en el municipio de San Luis, Tolima, en el que se encontraron varias irregularidades.

“Probablemente, obtuvo información del proceso extralimitándose en el ejercicio de sus funciones y porque habría utilizado indebidamente su calidad de director de la Policía Nacional para que el inspector general de esa institución no diera curso a una actuación disciplinaria que adelantaba por posibles irregularidades en el proyecto de viviendas fiscales”, indicó Jorge Enrique Sanjuan, procurador delegado.

El abogado defensor del general, Marco Antonio Velilla, había argumentado que el archivo de la investigación procedía porque el oficial ya había sido investigado por estos hechos.

“Me propongo demostrar que lo que se dijo en el auto definitivo de archivo tiene el mismo objeto y, en este caso, el mismo sujeto”, respondió Velilla.

El general Atehortúa también hizo su intervención durante la audiencia: “No se ha reconocido el non bis in idem e indudablemente se está haciendo una investigación por unos actos que ya fueron investigados y que, además, se pretende dar apertura diciendo en informe en el cual no hay rasgos de incumplimiento y del cual se está endilgando al general Atehortúa una actuación que no le correspondía”.

La audiencia continuará el próximo martes 22 de junio.

