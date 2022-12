Procuraduría destituyó e inhabilitó por 12 años a exalcaldesa de Argelia

En firme quedó la decisión de primera instancia de la Procuraduría General de la Nación mediante el cual sancionó con destitución e inhabilidad general por 12 años a la señora Flor Dey Granada Valencia, quien se desempeñó como alcaldesa municipal de Argelia, Antioquia, durante el período 2012-2015.

Las pruebas allegadas al proceso disciplinario permitieron establecer que en un proceso contractual para adquirir una retroexcavadora, la exmandataria incurrió en varias irregularidades: utilizó la modalidad de contratación directa cuando lo debido era hacerlo mediante licitación pública; omitió elaborar estudios previos completos y pliegos de condiciones, publicó tardíamente los documentos del proceso contractual en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop) y generó detrimento patrimonial al pagar un sobrecosto por valor de $70.845.826, teniendo en cuenta que la firma Derco Colombia S.A.S. facturó el automotor por $140´000.000 y el municipio pagó $ 210´845.826 a la Fundación Juntos Podemos Construir un Hogar.

A juicio de la Procuraduría Provincial de Rionegro, con su comportamiento, la disciplinada afectó el deber funcional, debido a que no observó algunos principios que regulan la contratación estatal como son: transparencia, economía, responsabilidad y publicidad; y desconoció otros que rigen la función administrativa, especialmente los de moralidad y publicidad, al comprar la retroexcavadora.

Consideró el Ministerio Público que la exmandataria estaba obligada a conocer las normas que rigen la contratación pública, por ser la ordenadora del gasto en el municipio de Argelia y, en consecuencia, le era exigible el conocer dicha normatividad.

La falta de Granada Valencia fue calificada definitivamente por el ente disciplinario como gravísima.

En razón a que el fallo no fue recurrido por los sujetos procesales, la sanción de primera instancia quedó en firme.

Es de señalar que con esta, ya son tres las sanciones que la Procuraduría General de la Nación ha proferido contra la señora Flor Dey Granada Valencia: el 30 de enero de 2015 fue suspendida por un mes por salir del país sin contar con la respectiva autorización y, el 20 de abril de 2015 fue suspendida e inhabilitada por 4 meses por no dar respuesta a tres derechos de petición.