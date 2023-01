Procuraduría dice que habría “fallas médicas” detrás de la muerte del periodista Mauricio Orjuela

En un informe, que ya está en manos de la Superintendencia de Salud, la entidad advierte que se habrían presentado varios errores en el servicio.

En un primer momento, cuando el periodista comunicador acudió el pasado 11 de julio al hospital de Engativá se le ordenó un Tac. Según el informe, el hospital no tendría contratado un proveedor ni contaba con los galenos suficientes para realizar dicho procedimiento y, además, “el cuerpo médico no habría seguido las guías de manejo para la atención en el servicio de urgencias, por lo que podría haber existido una negligencia al suministrar a Orjuela Bernal un medicamento que enmascaró el dolor y volvió confuso el cuadro clínico y posiblemente contribuyó al deterioro de su salud”.

Para el Ministerio Publico, estas situaciones posiblemente retrasaron el diagnóstico, así como la intervención quirúrgica que requería el periodista la cual se realizó tres días después de su ingreso al hospital.

En ese sentido, Juan Pablo Contreras, personero de Bogotá, hizo un señalamiento: “Espero más de 38 horas y ese tac nunca se le realizó”.

El pasado siete de agosto, según la Procuraduría, Orjuela, al sentirse mal, acudió a la clínica Shaio en donde se le diagnosticó una obstrucción abdominal y se sugirió una interconsulta de gastroenterología. Entonces, el periodista fue remitido a la Clínica General de la 100, en Bogotá, y allí, advierte la investigación, fue dado de alta dos días después.

“Diagnostico al parecer fue omitido y, a pesar de la persistencia de los signos y síntomas, al paciente se le dio de alta el nueve de agosto”, señala la Procuraduría.

El trece de agosto, Mauricio volvió a la Clínica General de la 100 en delicado estado y, de acuerdo con las investigaciones, no habría sido visto por un especialista de la IPS, lo que habría ocasionado el desenlace fatal por una peritonitis: “Se demoró su cirugía, siendo esta una de las posibles causas del shock séptico, que finalmente terminó en su deceso”.

El Ministerio Público advierte finalmente: “Al parecer la clínica habría incumplido la calidad de la atención en salud, frente a la oportunidad, acceso, pertinencia, continuidad y seguridad prestados a Mauricio Orjuela”.

Por su parte, la familia de Mauricio insiste en que hubo fallas en la atención médica. También hay cuestionamientos al papel que asumió la EPS Medimas, pues presuntamente incumplió con los procesos de atención en salud, y al parecer, no adelantó acciones de vigilancia.

