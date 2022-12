Procuraduría entregó a Fiscalía fallo sancionatorio de Petro

Este es el comunicado expedido por la Procuraduría:

"En respuesta a una comunicación enviada hoy por parte del vicefiscal general de la Nación, José Fernando Perdomo Torres, la cual fue difundida a los medios de comunicación de manera inmediata, en la que con términos extraños y endilgando hechos no ciertos acusó a la Procuraduría General de la Nación de presuntamente obstruir la justicia al no entregar el fallo sancionatorio contra el alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, proferido el lunes anterior, el Ministerio Público manifestó su profunda extrañeza de lo expresado por el segundo al mando del ente acusador, así como de su "inusitada insistencia" del documento.

La Procuraduría señaló que ante la constante insistencia el día de ayer se definió por escrito que hoy se entregaba el fallo sancionatorio por lo que se considera "innecesario que su despacho haga advertencias sobre conductas penales que no han ocurrido, y que otorgue plazos improrrogables, los cuales ya habían sido concedidos desde el día anterior por los investigadores que usted mismo envió a mi dependencia".

Por lo tanto, el Ministerio Público rechaza vehementemente cualquier señalamiento de una supuesta irregularidad que no ha ocurrido y entrega el documento con las 484 páginas que lo componen.

Finalmente, dado que el fallo disciplinario entregado hará parte del proceso penal que el despacho del vicefiscal general de la Nación adelanta contra el alcalde Gustavo Petro Urrego, la Procuraduría le recordó que este tiene reserva legal en dicho proceso penal, incluido para el mismo investigado".

Bogotá