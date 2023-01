Procuraduría investiga la recolección de pruebas en caso Pizano

Ministerio Público quiere confirmar si hubo o no irregularidades de Medicina Legal en el proceso para determinar la causa de la muerte del abogado.

La muerte de Jorge Enrique Pizano puso a Medicina Legal bajo la lupa de la Procuraduría. Ese organismo inició investigación preliminar luego que el sindicato cuestionara los procedimientos para establecer la presencia de cianuro en el cuerpo de quien fuera el controller de la Ruta del Sol II.

Dentro de esta investigación se llamó a declarar a Carlos Valdés quien renunció precisamente por un error en la recolección de una prueba en este caso.

"Mi equivocación obedeció a que por las características de la mancha asumí que se trataba de una mancha de sangre, que a partir de ese momento cometí el error de nunca preguntar su origen a los laboratorios y solamente me concentré en los resultados forenses de si correspondía o no al señor Pizano y si había o no cianuro", explicó Valdés al anunciar su renuncia.

De la mancha de la que se habla es de saliva y el error estuvo relacionado a que el pasado 27 de noviembre Valdés dijo que se trataba de sangre.

La investigación de la Procuraduría busca establecer quién o quiénes pudieron incurrir en las irregularidades en el caso Pizano.

Vea más:

¿Por qué renunció Carlos Valdés, director de Medicina Legal?