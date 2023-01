Procuraduría pide a la JEP remitir decisión de extradición de Santrich a la Corte Suprema

Fernando Carrillo argumentó que los hechos por los que requieren al exjefe guerrillero ocurrieron después de la firma de la paz.

El Ministerio Público conceptuó "que en este caso no procede la garantía de no extradición" que contemplaba el acto legislativo 01 de 2017, el cual cobijaba a los integrantes de la extinta guerrilla de las FARC.

También manifestó que los hechos por los que la justicia de Estados Unidos requiere a Santrich no tienen relación directa o indirecta con el conflicto armado en Colombia.



En el caso Seuxis Paucias Hernández Solarte la ⁦@PGN_COL⁩ conceptuó ante la ⁦@JEP_Colombia⁩ que no procede la garantía de no extradición pic.twitter.com/qEd7l0t8Vd — Fernando Carrillo F. (@fcarrilloflorez) March 8, 2019