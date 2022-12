Procuraduría pidió a Corte Suprema absolver a Luis Alfredo Ramos

El Ministerio Público consideró que no hay pruebas ni testimonios contundentes en la investigación que se le sigue por supuestos nexos con paramilitares.

La procuradora delegada ante la Corte, Liliana Cardona, aseguró que no tiene credibilidad el testimonio del extraditado Juan Carlos ‘el Tuso’ Sierra, quien señaló a Ramos de haber recibido dineros y apoyo de las Autodefensas para llegar al Congreso.

Publicidad

“Frente a las versiones entregadas por Juan Carlos Sierra, alias ‘el Tuso’, con respecto a que se hubieran destinado dineros para el exgobernador de Antioquia, no se tiene total soporte, pues en los documentos de la desmovilización no lo relacionan como jefe de finanzas y otros exparamilitares e informes demuestran que él no se encargaba del dinero”, señaló.

Para el Ministerio Público ningún jefe paramilitar confirmó las afirmaciones de alias ‘el Tuso’.