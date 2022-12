Procuraduría pidió a Supersalud intervenir inmediatamente a EPS Medimás

Argumenta que carece de una red de prestadores de servicios. Por ejemplo, en Bucaramanga 38 niños con leucemia llevan un mes sin recibir quimioterapia.

Un mensaje de alarma elevó el procurador general Fernando Carrillo por las fallas de la operación de Medimás, la EPS que se quedó con los más de cinco millones de afiliados de la desaparecida Cafesalud.

"La Procuraduría considera urgente y necesaria la intervención ya por parte de la Superintendencia Nacional de Salud como órgano de inspección, vigilancia y control del sistema", aseguró Carrillo.

El Ministerio Público encontró que en 27 de los 29 departamentos donde opera desde hace 34 días no cuenta con la red de prestadores de servicio necesarios y sus incumplimientos son constantes. Hay un registro de más de 10 mil quejas y 5 mil solicitudes. El caso más dramático se registra en Santander.

"De acuerdo con la Secretaría de Salud departamental, denunciado en el día de hoy, hay 38 niños con leucemia que no reciben tratamiento de quimioterapia hace un mes", agregó el funcionario.

El caso provocó esta mañana una protesta de las madres frente a la sede de Medimás en Bucaramanga.

Para Carrillo, o la empresa se redirecciona para prestar un buen servicio o debe ser liquidada.

"No vamos a esperar otros dos años de mala atención como sucedió en el caso de Cafesalud. Estos colombianos no tienen por qué aguantar un día más en estas condiciones”, reveló.

El procurador también resaltó que Medimás no ha acogido los fallos de tutela que ordenaban a la extinta Cafesalud atender ciertos casos. Y reiteró que espera que este llamado sea eficiente y que las autoridades adelanten la intervención.