Procuraduría puso en duda que dinero que recibió exfiscal de JEP fuera para beneficiar a Santrich

El fiscal Néstor Humberto Martínez, por su parte, criticó a quienes han cuestionado el operativo que permitió la captura de Carlos Bermeo.

Francisco Bustos, procurador delegado en este caso, dijo durante la audiencia de imputación de cargos a Bermeo, su esposa Ana Cristina Solarte, el exsenador Luis Alberto Gil y otras dos personas, que Jesús Santrich fue mencionado en una o dos ocasiones en las grabaciones.

“Lo que se infiere de todas esas conversaciones es que el tema principal de esa reunión es el caso Santrich. Pero desde ahora, y en esto el Ministerio Público tiene que ser enfático, aquí no hay ninguna evidencia, no hay ninguna información que permita ligar a Jesús Santrich con esa negociación”, recalcó el funcionario.

Asimismo, sostuvo que no está claro que la carta a la que se refieren en las conversaciones sea la que la Jurisdicción Especial para la Paz envió a EE. UU. solicitando pruebas por el pedido de extradición del exguerrillero de las FARC.

“No sabemos exactamente cuál carta, eso no está muy claro en las conversaciones, y casi que lo presentaban como si hubiese sido obra de ellos u obra de él. Pero cuando la fuente lo interroga, ‘oiga, ustedes tuvieron algo que ver’, Bermeo nunca responde ni sí ni no, sino que simplemente trata de evadir la conversación diciendo que eso ya está dañado, pero nunca dice ‘sí, nosotros lo hicimos’”, señaló el procurador delegado.

Pese a los cuestionamientos, la Procuraduría avaló la decisión de imponer medida de aseguramiento a Bermeo, al exsenador Gil y a Orlando Villamizar.

Sobre la esposa del exfiscal, dijo que al ser cómplice recibiría una pena menor de cuatro años, por lo que es excarcelable.

Respecto al conductor del exsenador, señaló que el hombre solo cumplía oficios propios de su profesión, por lo que solicitó no enviarlo a prisión.

Por su parte, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, reaccionó frente a las voces que han puesto en duda el operativo con el que se capturó a Bermeo.

“Lo que sí resultaría irónico es que después de esas imágenes bochornosas de un funcionario de la Jurisdicción Especial de Paz aferrado a un fajo de dólares de manera inescrupulosa, el responsable termine siendo la autoridad, ¿para dónde vamos?”, afirmó.

Sobre la mención que se hizo en las grabaciones de algunos magistrados de la JEP, dijo que no se han compulsado copias “porque no tiene en este momento evidencias”.

“Hay menciones, pero no tiene la Fiscalía evidencias y se han mencionado varios nombres pero no hay evidencias”, subrayó.

