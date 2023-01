Procuraduría suspendió a Aida Merlano por tres meses tras escándalo por supuesta compra de votos

El Partido Conservador, su colectividad, también la suspendió por tres meses.

"El Ministerio Público no puede permitir que una persona de estas pueda iniciar sesiones como si nada hubiera pasado", señaló el procurador general, Fernando Carrillo.

El abogado de Merlano, Romeo Pérez, advirtió que la representante no tiene garantías. "Se ve flagrantemente la violación de los derechos constitucionales, porque no ha sido escuchada", señaló.

La Fiscalía avanza en la investigación y analiza unas actas de compromiso, que tienen contra las cuerdas a Merlano. El ente investigador cree que demostrarían los acuerdos a los que llegó con los líderes encargados de conseguir a los votantes.

¿Quién es Aida Merlano, la electa congresista que deberá responder... Cada votante recibía 45 mil pesos y a los líderes les prometían que se quedaban con el 70% de ese dinero, señaló el fiscal general.

"El monto a pagar por cada uno de ellos variaba de acuerdo con la cantidad de votos ofrecidos”, explicó Néstor Humberto Martínez.

La red operaba como una empresa, con ingresos, egresos y hasta créditos, con los que habrían repartido seis mil millones de pesos.

La Fiscalía no descarta que responda por lavado de activos, financiación ilícita, y violación de los topes de financiación a la campaña.

Merlano se inició en la política a los 15 años como líder juvenil en el sur de Barranquilla y ahora, apadrinada por Roberto y Julio Gerlein, conquistó una curul en el Senado, Aunque no está claro si la conservará.