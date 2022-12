Profesor acusado de matoneo dice que no ofendió, que solo bromeaba

Rodrigo Torres, el profesor acusado de matoneo por parte de una estudiante de la Universidad Industrial de Santander (UIS), aseguró que su intención nunca fue ofender a su denunciante.

"Yo no entiendo porque ella se está presentando como víctima de un supuesto matoneo que yo no hice. A mí me gustaría que escucharas la voz de otros estudiantes del salón para ver si ellos consideran que yo le hacía supuestamente matoneo exclusivamente a ella o si trataba de manera despectiva a los estudiantes", aseguró el profesional.

No obstante, Torres reconoció que sí le colocaba sobrenombres a la estudiante, pero aseguró que se trataba de una broma y que "estaba molestando".

La joven estudiante aseguró que lo único que espera después de toda esta situación es poder obtener su título como ingeniera química.

El rector de la UIS, Álvaro Ramírez aseguró que el caso está bajo investigación.

"No ha llegado a la rectoría no ha llegado a las decisiones esta todavía en control interno disciplinario y en su debido proceso", informó Ramírez.