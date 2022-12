Profesora del ICBF, acusada de maltratar a un niño de 4 años en Bogotá

En un jardín de Bienestar Familiar del barrio La Esmeralda de Bogotá, una madre denunció la presunta agresión de una profesora contra su hijo de 4 años.

“Llegué por la noche recoger al niño, le preguntamos qué había pasado, le quitamos la ropa y vimos el hematoma de 7 centímetros registrado por medicina legal”, declaró la denunciante.

La versión inicial que le dieron a la madre, es que su hijo había peleado con una compañerita.

“Él se pone a llorar y me dice, ‘no mamá esa no es la verdad, eso fue lo que me dijo la profesora que dijera, lo que pasa es que a la profesora le tumbé unas fichas, se levantó brava, me cogió del brazo y me arrastra hasta la esquina donde hay una basura’”, sostuvo la mujer.

Los padres del menor interpusieron la denuncia ante el Bienestar Familiar, al tiempo que la directora regional de la entidad, Diana Arboleda, reveló que la sospechosa de la agresión fue desvinculada temporalmente mientras se surte la investigación.