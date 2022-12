Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado ha reintegrado a 32 mil excombatientes en 15 años

La iniciativa del Ministerio de Defensa les ha brindado protección a 22.000 exguerrilleros de las FARC, a más de 4.800 del ELN y a 4.500 paramilitares.

Ejemplo de esto es la historia de dos desmovilizados que decidieron dejar las armas para emprender una nueva vida.

Carolina estuvo durante muchos años en el frente 48 de las FARC, quedó embarazada y en ese momento empezó la presión para que no dejará la guerrilla.

Ella no soportó los vejámenes y decidió entregarse a las Fuerzas Militares.

"Me escapé para proteger mi embarazo. Al año de tener a mi hija volvieron a buscarme. A los dos años de nacida, me la secuestran para doblegarme y volver a las filas", cuenta Carolina.

Por su parte, Cristian estuvo en las FARC y el ELN durante 14 años. Un día se cansó de la guerra y del maltrato de sus jefes, que “se enriquecían mientras él era carne de cañón”. Una madrugada se voló del ‘cambuche’ y decidió darle un nuevo rumbo a su vida.

“Me siento libre, duermo tranquilo, no tengo la zozobra con el enemigo", asegura.

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, afirma que “este programa, como lo dice la ley, se mantendrá para recibir a quienes quieren dejar las armas y el crimen organizado”.

En los últimos meses, se han vinculado más de 500 miembros de las disidencias de las FARC.