Programa de primer empleo propone pagar meses iniciales de trabajo de jóvenes

El presidente Juan Manuel Santos lanzó este lunes en la Casa de Nariño tres programas para generar empleo a los jóvenes, con los cuales se pretende bajar los índices de desocupación que se registran en esta población.

Durante la posesión del viceministro de Empleo y Pensiones, Luis Ernesto Gómez Londoño, quien reemplaza en el cargo a Juan Carlos Cortés, el mandatario recordó que la equidad solo se alcanza si el Estado brinda acceso a oportunidades de crecimiento económico y laboral a todos los ciudadanos.

Con base en este principio, anunció los programas que el Gobierno va a implementar para que estudiantes y profesionales recién egresados tengan la oportunidad de iniciar su vida laboral sin las restricciones que se evidencian hoy en el país.

Se trata de los programas 40 Mil Primeros Empleos, Transporte para el Empleo y Talentos para el Empleo.

Programa 40 Mil Primeros Empleos

Sobre este programa, Santos dijo que “son cerca de 300 mil millones de pesos que estamos invirtiendo en estos 40 mil empleos de los recién egresados de bachillerato”.

Aseguró que “como los jóvenes llegan a las empresas, lo primero que les dicen es ‘experiencia’. Pues un joven que está recién salido del bachillerato o de la universidad no tiene experiencia y entonces, ‘ah, no tiene experiencia. Para afuera’”.

Se preguntó “¿cómo vamos resolviendo esos obstáculos y eso cuellos de botella para darle mucha más facilidad para los jóvenes?”.

Y respondió que este programa “les dice a las empresas: ‘señor empresario, le voy a entrenar X número de jóvenes para que trabajen en su empresa y yo le pago los primeros seis meses del trabajo de estos jóvenes para que adquieran experiencia, entre otras cosas’, pero ‘usted señor empresario se compromete a que el 60 por ciento de los jóvenes que le vamos a entregar, usted los retiene ya con todos los vínculos laborales formales’”.

“Eso es un gana-gana. Ganan los jóvenes, ganan las empresas, gana el país. Y ese es uno de los programas que estamos anunciando hoy, que se va a hacer la convocatoria el día de hoy a las empresas para que comencemos el proceso”, enfatizó el mandatario.

Transporte para el Empleo

Este plan, que Santos calificó como “muy bonito y muy social”, comprende ayuda económica para los jóvenes que buscan trabajo.

“Muchos jóvenes no tienen ni siquiera los recursos para transportarse al lugar donde quieren trabajar. Por ejemplo, llego a un Centro de Empleo y yo tengo ciertas características y la persona del Centro de Empleo me dice: ‘mire aquí hay cuatro empresas que requieren este tipo de trabajo que usted puede ofrecer’. Entonces esas empresas quedan en diferentes puntos de la ciudad”, indicó.

“Vamos a entregarles a esos jóvenes las tarjetas para que puedan transportarse gratis a los sitios para que les hagan las entrevistas y así facilitarles la vida, el acceso al empleo”, añadió.

Anunció que son “43 mil tarjetas del Sistema Integrado de Transporte y cada tarjeta va a estar cargada con 24 mil pesos. Eso es lo que estamos lanzando el día de hoy para ayudar a los jóvenes, repito, a conseguir empleo con mayor facilidad”.

Talentos para el Empleo

En tercer lugar, lanzó un programa que “va de la mano de este espíritu, de este enfoque que queremos darle cada vez más a la educación y el vínculo entre educación y empleo”.

Este, según explicó, “lo hemos llamado Talentos para el Empleo, que se van a ofrecer 13 mil becas para cursos de formación para el trabajo”.

Manifestó que “muchos bachilleres, muchos jóvenes, el problema es que no saben qué hacer, no saben cómo trabajar. Si les enseñan cómo trabajar, inmediatamente adquieren trabajo”.

“Entonces vamos a iniciar un programa, 13.000 becas, en diferentes ciudades. ¿Y cómo las consiguen? Deben acercarse a los Centros de Empleo en Bogotá, en Barranquilla, en Cali, en Cúcuta, en Medellín, en Pasto y en Sincelejo. Son cursos para validar el bachillerato, cursos, por ejemplo, en manejo de computadores, en manejo de finanzas. Darles instrumentos para que esos muchachos tengan las habilidades, las herramientas, las capacidades para conseguir un empleo”, precisó.